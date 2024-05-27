Avrupa kentlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
Avrupa'nın birçok kentinde yüzlerce kişi İsrail ordusunun Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlendiği saldırıya tepki gösterdi.
Ankara
İsviçre'nin Cenevre kentindeki Bel Air Meydanı'nda yoğun yağışın yaşandığı saatlerde bir araya gelen eylemciler, İsrail aleyhinde slogan attı.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
İsviçre hükümetini de İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmakla suçlayan eylemciler, "Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması çağrısında bulunduklarını" belirtti.
Gösteride İsrail'e boykot çağrısı da yapıldı.
Fransa/Paris
Paris'te Saint-Augustin Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmasını istedi.
İsrail'in Refah'ta zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösteren eylemciler, "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı", "İsrail defol, Filistin sana ait değil" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.
Göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve "Selam (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi sana randevu verdi" yazılı döviz taşıdı.
Saint-Augustin Meydanı'nın farklı çıkış noktalarına konuşlanan polis ekipleri, yaklaşık 1,5 saat göstericilerin meydandan çıkmasına izin vermedi.
Polis engelline takılan göstericiler önceden belirledikleri istikamet olan İsrail'in Paris Büyükelçiliğine yürüyemedi.
Daha sonra farklı bir istikamet seçen eylemciler, Saint-Lazare Garı yakınlarında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için 1 dakikalık saygı duruşu yaptı.
Aynı alanda oturma eylemi de yapan göstericilerden bazıları bir binaya dayalı inşaat iskelesine tırmanarak, Filistin bayrakları dalgalandırdı.
Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş sırasında polis defalarca göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
İsrail'i destekleyen uluslararası market şubelerinin ve fast food zincirlerinin önünden geçen göstericiler, bu işletmeleri yuhaladı.
Eylemciler, söz konusu işletmelerin cephesine kırmızı boyayla el izlerini bıraktı.
Paris sokaklarında farklı binaların duvarlarına da Arapça ve İngilizce "Özgür Filistin" yazıları yazıldı.
Göstericiler farklı sokaklara gruplar halinde dağılarak eylemlerini sürdürdü.
Almanya/Berlin
Başkent Berlin’de binlerce kişi İsrail’in saldırısını protesto etmek için kentin sembol yerlerinden Alexanderplatz Meydanı'nda toplandı.
Filistin bayrakları ve üzerinde “Özgür Filistin”, “Ellerinizi Refah’tan çekin”, "Canavarı silahlandırmayı durdurun", “Tüm gözler Refah’ta", “İsrail’i silahlandırmayı durdurun” yazan dövizler taşıyan göstericiler, “Boykot İsrail”, “Netanyahu terörist”, “İsrail çocukları ve kadınları öldürüyor ”, “Soykırımı durdurun” şeklinde ve Alman hükümeti aleyhinde sloganlar attı.
Kur’an-ı Kerim’in okunduğu ve tekbir getirilen gösteride İsrail’in saldırılarının durdurulması istendi.
Gösterinin yapıldığı alanda Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun maketleri yer aldı. Kanı temsilen elleri kırmızıya boyanan maketlerin çevresine temsili füzeler yerleştirildi.
Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Katja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırının “dehşet verici” olduğunu belirterek, “Oraya bakmak istemiyorsunuz ancak bakmak zorundasınız. Bu o kadar gereksiz, anlamsız bir şiddet ki bitmemesi inanılmaz.” dedi.
Katja, Gazze'deki şiddet konusunda Alman hükümetinin "sağır ve kör" olduğunu dile getirdi.
Cassandra adlı gösterici de son 7 ayda en az 25 gösteriye katıldığını ifade ederek, “Dün gece Refah'ta bebeklerin kafaları kesildi ve tüm bunlar her şeyden önce Alman sessizliğiyle, Almanya'daki vergilerle finanse ediliyor.” diye konuştu.
Almanya’da İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalınmasını eleştiren Cassandra, “Almanya şu andan itibaren silah sağlamayı durdursa bile ki böyle bir şey olmayacak, Alman sessizliği 7 aydır bunu destekliyor. Bundan inanılmaz derecede utanıyorum. Hala sessiz olan arkadaşlar ve ailem için bile utanıyorum.” şeklinde konuştu.
Almanya’dan İsrail ile tüm askeri, ekonomik ve diplomatik ilişkileri hemen kesmesini isteyen Cassandra, Almanya’nın İsrail’e silah ambargosu uygulamasını, Filistin’i devlet olarak tanımasını, işgalin son bulmasını, tazminat ödenmesini ve Filistin’in yeniden inşasını talep etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.