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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 297 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 297 kişi yaşamını yitirdi.

Yusuf Özcan   | 11.12.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 297 kişi hayatını kaybetti

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 750 artışla 2 milyon 337 bin 966'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 297 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 56 bin 940'a çıktı.

Hastanelerde 2 bin 959'u yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 231 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1411 artışla 174 bin 658'e ulaştı. Hastanelerde ve yoğun bakımda bulunanların sayısı düşüyor.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde 15 Aralık'tan itibaren tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağını hatırlattı.

Bunun yerine ülke çapında uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağının saat 21.00 yerine saat 20.00'de başlayacağını ifade eden Castex, bu yasağın sabah 6.00'ya süreceğini söyledi.

Castex, 24 Aralık'ta Noel nedeniyle istisnai olarak bu yasağın geçerli olmayacağını aktardı.

Yılbaşı gecesi ise sokağa çıkma yasağına uyulması gerektiğini ifade eden Castex, şehirler arası seyahatin serbest olduğunu kaydetti.

Castex, sinema, tiyatro salonların ve müzelerin 3 hafta daha kapalı kalacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin da yılbaşı gecesinde denetlemeler yapmak için ülke genelinde 100 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını belirtti.

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