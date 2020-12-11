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Dünya, Koronavirüs

Meksika Çin ilaç şirketi CanSino'dan 35 milyon aşı alımı için anlaştı

Meksika, Çin ilaç şirketi CanSino'dan 35 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımı için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Sinan Doğan   | 11.12.2020
Meksika Çin ilaç şirketi CanSino'dan 35 milyon aşı alımı için anlaştı

Bolivar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanı Dr. Jorge Alcocer ile CanSino Biologics Başkanı Xuefeng Yu arasında bugün imzalanan 35 milyon doz aşı alımı için yapılan ön anlaşmanın imzalanmasını tebrik ediyoruz. Meksika için daha fazla alternatif." ifadesini kullandı. 

CanSino aşısının ülkenin Nuevo Leon eyaletinde yürütülen klinik deneyleri sürecinde 62 gönüllüye uygulandığını belirten Ebrard, bunun sonucunda hiçbir yan etkiyle karşılaşılmadığını söyledi.

Meksika yönetimi ile ilaç şirketi Pfizer-BioNtech arasında da daha önce ilk etapta 250 bin doz aşı alımı ve toplam 17 milyon doz olmak üzere sözleşme imzalanmıştı.

Meksika 111 bin 655 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 205 bin 229 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Ülkeye ilk aşı sevkiyatı 30 Ekim'de gelmiş ve Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Oaxaca ve Guerrero eyaletlerinde sağlık merkezlerine teslim edilmişti.

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