Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3024 oldu
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi.
Paris
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