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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 991'e ulaştı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 348 artarak 26 bin 991'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 12.05.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 991'e ulaştı Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 348 artarak 26 bin 991'e yükseldi.

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