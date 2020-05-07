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Dünya

DSÖ'ye göre Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 1 yılda 190 bin kişi ölebilir

DSÖ, Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı etkili önlemler alınmadığı taktirde bir yılda 83 ila 190 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Gökhan Kavak   | 07.05.2020
DSÖ'ye göre Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 1 yılda 190 bin kişi ölebilir

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, "Kontrol altına alınması için tedbirler başarısız olursa Afrika'da 29-44 milyon kişi Kovid-19'a yakalanabilir ve 83-190 bin kişi ölebilir." ifadesi kullanıldı.

Bu rakamların tahmin modeline dayalı bir araştırmada belirlendiği kaydedilen açıklamada, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti'nin "Bölgedeki birçok hükümet tarafından proaktif yaklaşım benimsenmezse Kovid-19 gelecek birkaç yılda hayatımızın bir demirbaşı olabilir. Test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor." çağrısına yer verildi.

Afrika kıtasında Kovid-19 görülen kişi sayısı 51 bin 698'e yükselirken vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine oldu.

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