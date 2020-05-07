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Dünya

Danimarka'da Kovid-19 sürecinde 'normal hayata geçişin' ikinci aşaması açıklandı

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla alınan önlemlerin kaldırılması kapsamında normal hayata geçişin ikinci aşaması 11 Mayıs itibarıyla başlayacak.

Davut Çolak   | 07.05.2020
Danimarka'da Kovid-19 sürecinde 'normal hayata geçişin' ikinci aşaması açıklandı

Denmark


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Danimarka Parlamentosu’nda temsil edilen partilerin liderleriyle Başbakanlık Konutu Marienborg’da yapılan müzakerelerin ardından açıklama yapan Başbakanı Mette Frederiksen, 11 Mart ve ardından alınan tedbirleri kapsamında kapatılan alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs’tan itibaren, restoran, kafe, orta ve yatılı okullar, profesyonel spor faaliyetleri, kilise ve hayvanat bahçelerinin ise 18 Mayıs’tan itibaren açılabileceğini belirtti.

Sınırları açmanın ise halen erken olduğunu kaydeden Frederiksen, komşu ülkelerle bilgi alışverişi içinde olduklarını söyledi.

Bu arada, ülkede, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Kademeli olarak normal hayata 16 Nisan’da dönmeye başlayan Danimarka'da, ilk aşamada kreş ve ilkokullarda eğitim yeniden başlamış, 20 Nisan’da sürücü kursları, kuaförler, güzellik ve bakım salonları, SPA merkezleri, dövme klinikleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, optikçiler, diş klinikleri, psikologlar, işitme merkezleri ve özel hastaneler yeniden hizmete girmişti.

Resmi rakamlara göre, ülkede 284 bin 480 kişide Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 083 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 514 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 711 kişi de sağlığına kavuştu.

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