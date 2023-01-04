Dolar
18.75
Euro
19.93
Altın
1,860.82
ETH/USDT
1,249.80
BTC/USDT
16,845.00
BIST 100
5,586.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da elektrik ve doğal gaz tüketimi tasarruf tedbirleriyle azaldı

Fransa'da, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını kesmesiyle ortaya çıkan enerji krizini aşmak için uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri sayesinde doğal gaz ve elektrik tüketiminin önemli ölçüde düştüğü belirtildi.

Alaattin Doğru   | 04.01.2023
Fransa'da elektrik ve doğal gaz tüketimi tasarruf tedbirleriyle azaldı

Ankara

Le Figaro'nun Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) verilerine dayandırdığı habere göre, yıl sonu itibarıyla elektrik tüketimi yüzde 8,5 azaldı.

Bu oran, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 ve 2021 seneleri hariç, 2014-2019 arasındaki yılların ortalamaları göz önüne alınarak hesaplandı.

Gaz tüketimi de 1 Ağustos 2022- 1 Ocak 2023 döneminde, 2018-2019'un aynı periyoduna göre yüzde 12 geriledi.

Meteorolojik şartlara rağmen tasarruf tedbirlerinin etkisiyle tüm alanlarda elektrik tüketiminin düşmeye devam etmesi öngörülüyor.

Öte yandan 20'den fazla nükleer reaktörün bakımda olduğu ülkede, Rusya'nın gaz kesintisine rağmen doğal gazdan elde edilen elektrik üretimi Kovid-19'dan önceki 2018-2019 yıllarına göre yüzde 38 artış gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit yakınları ve gazilere bu ay 12 milyon 316 bin lira ödeme yapıldı
KKTC'de plastik poşet kullanımı tarih oluyor
İçişleri Bakanı Soylu: 2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi
Konya'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

Benzer haberler

Fransa'da elektrik ve doğal gaz tüketimi tasarruf tedbirleriyle azaldı

Fransa'da elektrik ve doğal gaz tüketimi tasarruf tedbirleriyle azaldı

Pakistan'da mutfak tüpüne parası yetmeyenler plastik torbalarda doğal gaz satın alıyor

Türkiye ile Bulgaristan doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Fransa Başbakanı Borne greve giden doktorları "sorumsuzlukla" suçladı

Fransa Başbakanı Borne greve giden doktorları "sorumsuzlukla" suçladı
Türkiye'de 2023 "enerjinin yılı" olacak

Türkiye'de 2023 "enerjinin yılı" olacak
Doğal gazda ocak tarifesi belirlendi

Doğal gazda ocak tarifesi belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet