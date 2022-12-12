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Dünya

Jersey Adası'ndaki bir apartmanda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e çıktı

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'ndaki bir apartmanda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Zuhal Demirci   | 12.12.2022
Jersey Adası'ndaki bir apartmanda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e çıktı

Londra

İngiliz yetkililerin yaptığı açıklamada, Jersey Adası'nda 10 Aralık'ta TSİ 07.00'de 3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada, 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği alanda 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Olayın etkisiyle söz konusu bina tamamen yerle bir oldu.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı ancak yetkililer doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

İngiliz polisi, dün yaptığı açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının haftalar sürebileceğini bildirmişti.

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