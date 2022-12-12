Paris'te 2 yıl sonra hava sıcaklığı gün içinde ilk defa sıfırın üstüne çıkmadı
Fransa'nın başkenti Paris'te 2 yıl aradan sonra hava sıcaklığının ilk defa gün boyunca sıfırın üstüne hiç çıkmadığı belirtildi.
Ankara
Fransız basınındaki haberlere göre, başkentte hava sıcaklığı pazar günü bazı bölgelerde sıfırın altında 4 dereceye kadar düşerken 2 yıl aradan sonra ilk defa termometreler gün içinde sıfırın üstünü göstermedi.
Ülkenin Grand-Est, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comte, Auvergne-Rhone-Alpes ve Limousin bölgeleri dahil büyük bir kısmında gece sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar indi.
Fransız Meteoroloji İdaresinin tahminlerine göre, ülkenin kuzey bölgelerinde geceden itibaren dondurucu soğuklar hüküm sürecek ve bazı yerlerde kar yağışı bekleniyor.
Sağanak şeklinde atıştıracak karın etkisiyle Paris yakınları sabaha doğru kısmi olarak beyaza bürünebilir.
Ülkenin kıyıya yakın güney bölgeleri nispeten daha sıcak geçecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.