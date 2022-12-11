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Dünya

Fransa'da çevrecilerin tahrip ettiği Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu

Fransa'da dün çevreci aktivistlerce tahrip edilen, ülkenin güneyinde Bouc-Bel-Air kentindeki Fransız şirketi Lafarge'a ait La Malle fabrikası faaliyetine ara verdi.

Esra Taşkın   | 11.12.2022
Fransa'da çevrecilerin tahrip ettiği Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu

Paris

Fransız basınındaki habere göre, 200 kadar beyaz önlük giyen çevreci aktivist, Bouc-Bel-Air kentindeki Fransız şirketi Lafarge'a ait La Malle fabrikasına zarar verdi.

Fabrikanın bazı iş makineleri yakıldı, kabloları çekiç veya baltayla kesildi ve çimento torbaları yırtıldı.

Haberde, fabrikanın faaliyetinin durdurulduğu belirtildi.

Lafarge şirketi olanları, "bir suç eylemi" olarak niteledi.

Bouc-Bel-Air Belediye Başkanı Richard Mallie, oluşan hasar nedeniyle fabrikanın birkaç hafta boyunca normal şekilde çalışamayabileceğini ifade etti.

Aktivistler, yayımladıkları bildiride, hava kirliliğine işaret ederek, fabrikanın bacalarının "zehir" saçmaya devam ettiğini belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma açıldı.

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