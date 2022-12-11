Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,275.50
BTC/USDT
17,179.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi
logo
Dünya

BAE'nin "Raşid" uzay aracı Ay'a gönderildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), "Raşid" adlı uzay aracı keşif amacıyla Ay'a gönderildi. Uzay aracının 5 ay sonra Ay'a inmesi beklenirken, BAE, Ay'a uzay aracı yollayan ilk Arap ülkesi oldu.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 11.12.2022
BAE'nin "Raşid" uzay aracı Ay'a gönderildi

Ankara

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre BAE'nin, "Raşid" adlı uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden, Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Habere göre, uzay aracının yaklaşık 5 ay sonra Ay'a ulaşması bekleniyor.

BAE'nin 30 Kasım'da keşif amacıyla göndereceği uzay aracını fırlatma tarihi iki kez ertelenmişti.

Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi, daha önce uzay aracının Ay'ın yüzeyine ulaşmasının 5 ay, temel keşif görevinin ise Ay günüyle 14,5 gün süreceğini açıklamıştı.

Uzay aracının, ayın jeolojik yapısı, kayalar, plazma, toz, Ay toprağı ile ilgili araştırmalar ve yeni teknikler geliştirilmesi için veri toplama gibi görevler yürüteceği ifade ediliyor.

Uzay araştırmaları alanında rol almak isteyen BAE, Ay'a araç gönderen ilk Arap ülkesi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Bodrum'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit annesinin devlet imkanlarından feragatını anlattı
Kağıthane'de İETT şoförünün iki otobüs arasında sıkıştığı kaza kameraya yansıdı

Benzer haberler

BAE'nin "Raşid" uzay aracı Ay'a gönderildi

BAE'nin "Raşid" uzay aracı Ay'a gönderildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

BAE ile Türkiye teknoloji ve endüstri konularında iş birliğini görüştü

BAE Devlet Başkanı ile Katar Emiri bölgesel gelişmeleri görüştü

BAE Devlet Başkanı ile Katar Emiri bölgesel gelişmeleri görüştü

BAE'nin uzay aracını Ay'a gönderme tarihi ikinci kez ertelendi

BAE'nin uzay aracını Ay'a gönderme tarihi ikinci kez ertelendi
İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet