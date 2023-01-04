Dolar
18.75
Euro
19.93
Altın
1,860.82
ETH/USDT
1,249.80
BTC/USDT
16,845.00
BIST 100
5,586.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore, Kuzey'in hava sahasını tekrar ihlali halinde askeri anlaşmayı sonlandırabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un, Kuzey Kore'nin ülkenin hava sahasını tekrar ihlal etmesi halinde askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan 2018'de imzalanan Koreler arası anlaşmayı sonlandırma uyarısında bulunduğu bildirildi.

Dilara Karataş   | 04.01.2023
Güney Kore, Kuzey'in hava sahasını tekrar ihlali halinde askeri anlaşmayı sonlandırabilir

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Güvenlik Ofisi, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Geliştirme Ajansı, Yoon'a Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarına (İHA) karşı alınan hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun-hye, gazetecilere verdiği demeçte, "Başkan Yoon, Ulusal Güvenlik Ofisine, Kuzey Kore'nin topraklarımızı ihlal eden yeni bir provokasyon gerçekleştirmesi durumunda Koreler arası anlaşmanın sonlandırılması talimatını verdi." dedi.

Kim, Yoon'un ayrıca gözetleme ve keşif operasyonları dahil birçok görevi yürütecek ortak İHA birimi kurulması ile küçük ve tespit edilmesi zor İHA'ların da yıl içinde seri üretimini sağlayan bir sistemin geliştirilmesi talimatı verdiğini aktardı.

Kuzey Kore'ye ait 5 İHA, Güney'in hava sahasını ihlal etmişti

Güney Kore, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait 5 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıklamıştı.

Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı, operasyona katılan "KA-1" tipi savaş uçaklarından birinin düştüğü ancak pilotların yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

Yaşananlar üzerine yapılan açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye ait 5 İHA’nın Güney'in hava sahasını ihlal etmesi ve bunlara karşı yapılan operasyonların başarısızlığa uğramasının ardından, silahlı kuvvetlerin keşif ve gözetleme imkanlarını geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit yakınları ve gazilere bu ay 12 milyon 316 bin lira ödeme yapıldı
KKTC'de plastik poşet kullanımı tarih oluyor
İçişleri Bakanı Soylu: 2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi
Konya'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

Benzer haberler

Güney Kore, Kuzey'in hava sahasını tekrar ihlali halinde askeri anlaşmayı sonlandırabilir

Güney Kore, Kuzey'in hava sahasını tekrar ihlali halinde askeri anlaşmayı sonlandırabilir

Beyaz Saray: Güney Kore'yi, Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarına karşı savunmaya kararlıyız

Güney Kore’den, "abartılı" reklam yapan Tesla’ya 2,2 milyon dolar ceza

Biden, ABD'nin, Kuzey Kore'ye karşı Güney ile nükleer tatbikat görüşmeleri yapmadığını söyledi

Biden, ABD'nin, Kuzey Kore'ye karşı Güney ile nükleer tatbikat görüşmeleri yapmadığını söyledi
Kuzey Kore 2023'e balistik füze denemesiyle girdi

Kuzey Kore 2023'e balistik füze denemesiyle girdi
Türk hentbolunun Uzak Doğu'daki elçisi milli takımla Avrupa şampiyonasını hedefliyor

Türk hentbolunun Uzak Doğu'daki elçisi milli takımla Avrupa şampiyonasını hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet