Dolar
26.83
Euro
28.74
Altın
1,920.02
ETH/USDT
1,636.10
BTC/USDT
25,893.00
BIST 100
8,337.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Danıştay okullarda uzun elbise yasağını onayladı

Fransa'da Danıştay, okullardaki abaya (uzun elbise) yasağının askıya alınmasına yönelik talebi reddetti.

Esra Taşkın  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Fransa'da Danıştay okullarda uzun elbise yasağını onayladı

Paris

Danıştay, Eğitim Bakanlığının okullarda abayayı yasaklayan kararına yönelik yapılan itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, bu yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarının yanı sıra ayrımcılığa karşı prensibi" ihlal etmediğini gerekçe göstererek, okullarda abaya yasağını onayladı.

Danıştay kararında, kız öğrencilerin abaya denilen uzun elbiseyi ve erkek öğrencilerin de kamis denilen entariyi dini bir saikle giydiklerini ve bu amaçla kullandıklarını savundu.

Mahkeme, mevzuatın okullarda öğrencilerin dini aidiyetini gösteren bir simge takmalarını veya kıyafet giymelerini yasakladığını belirtti.

Fransa'da tartışmalı abaya yasağı kararı

Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 28 Ağustos'ta ülkedeki okullarda giyilmesinin yasaklanacağı abaya ve benzeri uzun elbiseler için "politik bir saldırı aracı" olduğu yorumunu yapmıştı.

Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilerin abaya giyme yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini belirtmişti.

Abaya yasağı kararı ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Attal, 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini, bu öğrencilerden 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü PKK/YPG'nin Bab ilçesine saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Vali Davut Gül: İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile Avrupa'da yolcu trafiği artışında birinci oldu
Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen illerde iki, üç ay sonra konutların teslimleri başlayacak
MSB, Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı
Bakan Ersoy: Turizm sektöründen bu sene 56 milyar dolar bir gelir hedefliyoruz

Benzer haberler

Fransa'da Danıştay okullarda uzun elbise yasağını onayladı

Fransa'da Danıştay okullarda uzun elbise yasağını onayladı

Fransa'da 4 ayda 16 bin 498 evcil hayvan terk edildi

Fransa'da aylık sınırsız tren bileti aboneliği gelecek yaz uygulamaya konacak

Macron: "Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus bayrağı olamaz"

Macron: "Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus bayrağı olamaz"
Yeniden tasarlanan okul bahçeleriyle teneffüsler daha eğlenceli olacak

Yeniden tasarlanan okul bahçeleriyle teneffüsler daha eğlenceli olacak
Fransa'daki okulların gerçek sorunları abaya yasağıyla gölgede kaldı

Fransa'daki okulların gerçek sorunları abaya yasağıyla gölgede kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet