Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin kurucusu Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti
Fransa'da aşırı sağın önde gelen isimlerinden ve yeni adı Ulusal Birlik (RN) olan Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara
Ailesi ulusal basına yaptığı açıklamada, 96 yaşındaki aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen'in öldüğünü duyurdu.
Fransız kanalı BFMTV'ye göre, Le Pen birkaç yıldır sağlık sorunları yaşıyordu.
Ulusal Meclisin en büyük partisi aşırı sağcı RN'nin Genel Sekreteri Jordan Bardella, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Hindiçin'den Cezayir'e Fransız üniforması giyen" Le Pen'i her zaman Fransa'ya hizmet etmiş bir adam olarak niteleyerek, ölümünden üzüntü duyduğunu belirtti.
Le Pen'in ölümü, kızı ve RN'nin Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in anakaradan kilometrelerce uzakta olan Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'da olduğu sırada gerçekleşti.
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