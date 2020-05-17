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Dünya

Fransa'da 483 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 483 artarak 28 bin 108'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 17.05.2020
Fransa'da 483 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Paris
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