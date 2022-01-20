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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da, son 24 saatte 425 bin 183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Yusuf Özcan   | 20.01.2022
Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 251 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 128 bin 114'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 425 bin 183 artışla 15 milyon 600 bin 647'e, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 26,9'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 842'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 931 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son günlerde yoğun bakıma girenlerin sayısında düşüş yaşanıyor.

Bu arada Halk Sağlığı Kurumu, 17 Ocak'ta 102 bin 144 olarak açıklığı Kovid-19 vaka sayısını 525 bin 527 olarak güncelledi. Bu durumda salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

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