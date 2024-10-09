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Dünya

Fransa'da 34 vilayette sel ve fırtına nedeniyle "turuncu alarm" verildi

Fransa'da 34 vilayette sel ve fırtına nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Esra Taşkın  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Fransa'da 34 vilayette sel ve fırtına nedeniyle "turuncu alarm" verildi

Paris

Fransız meteoroloji servisi Meteo-France'a göre, dün 19 vilayette etkili olan olumsuz hava koşulları bugün de ülkenin çok sayıda bölgesinde devam ediyor.

Sel ve fırtına riski nedeniyle "turuncu alarm" verilen vilayet sayısı 34'e yükselirken, aynı gerekçelerle "sarı alarm" verilen vilayet sayısı 47 oldu.

Ülkenin güneyinde, Pyrenees bölgesinin batısında, saatteki hızı 150 kilometreye ulaşabilecek rüzgarlar ve Paris bölgesi ile Pays de la Loire vilayetinde şiddetli yağışlar bekleniyor.

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