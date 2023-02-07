Dolar
18.83
Euro
20.19
Altın
1,867.75
ETH/USDT
1,634.10
BTC/USDT
22,884.00
BIST 100
4,930.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından bir genç kız sağ çıkarıldı
logo
Dünya

Fransa’nın Strazburg bölgesinde Türkiye’deki depremzedeler için yardım seferberliği

Fransa’nın Strazburg bölgesinde yaşayan Türklerin öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde mağdur olanlar için yardım toplanıyor.

Esra Taşkın   | 07.02.2023
Fransa’nın Strazburg bölgesinde Türkiye’deki depremzedeler için yardım seferberliği Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Strazburg bölgesinde yaşayan Kahramanmaraşlı nakliyeci Mikail Oynar’ın başlattığı kampanya kapsamında bölgedeki Türkler ve Fransızlar ile sınırın diğer tarafında Almanya’da yaşayan Türkler depremzedeler için seferber oldu.

Yardımlara ilişkin lojistik kısımda gönüllü olarak çalışan Hataylı gurbetçi Furkan Çelik, AA muhabirine, depremzedeler için çocuk bezi, hijyen malzemeleri, ayakkabı, kıyafet ve battaniye gibi çeşitli malzemeler topladıklarını söyledi.

Çelik, yardım yapılacağı bilgisi yayılır yayılmaz kısa sürede çok sayıda malzemenin toplandığını ifade ederek, "Başta Türklerin gayreti sayesinde, ikinci bir kamyonu doldurma yönünde ilerliyoruz, depolarımız doldu." dedi.

Yardım ulaştırmak isteyenlerin kuyruk oluşturduğunu anlatan Çelik, Hoerdt Belediyesinin de depremzedeler için taşıma kolisi yardımında bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki Fransızların da yardım yaptığını aktaran Çelik, "Ümidimiz en hızlı şekilde yardım kamyonlarını Türkiye’ye ulaştırmak." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 3 asker depremde şehit oldu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı deprem bölgesine yönelik "hava yardım koridoru"na devam ediyor
Şanlıurfa'da bazı kamu personeline 11 Şubat'a kadar deprem izni
Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 3 kişi kurtarıldı
Spor federasyonları depremzedeler için battaniye ve bağış desteğinde bulundu

Benzer haberler

Fransa’nın Strazburg bölgesinde Türkiye’deki depremzedeler için yardım seferberliği

Fransa’nın Strazburg bölgesinde Türkiye’deki depremzedeler için yardım seferberliği

Hava Kuvvetleri Komutanlığı deprem bölgesine yönelik "hava yardım koridoru"na devam ediyor

Spor federasyonları depremzedeler için battaniye ve bağış desteğinde bulundu

Gazze'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler için gıyabi cenaze namazı

Gazze'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler için gıyabi cenaze namazı
Fransa'da meclis emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini reddetti

Fransa'da meclis emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini reddetti
Filistin'den Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek

Filistin'den Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet