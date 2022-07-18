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Dünya

Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması imzalandı

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), enerji alanında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı bildirildi.

Alaattin Doğru   | 18.07.2022
Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması imzalandı

Ankara

Fransa Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, enerji alanındaki stratejik ortaklık anlaşmasının BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Paris’e yaptığı resmi ziyareti kapsamında imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın iki ülkenin hidrojen, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında ortak yatırım projelerini belirlemeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, anlaşmada yeşil projelerin finanse edilmesi için ortak bir fon oluşturulması olasılığına değinildiği ifade edildi.

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ı Elysee Sarayı’nda ağırladı ve mevkidaşına ülkenin en yüksek dereceli devlet nişanı Legion d’Honneur'ü takdim etti.

BAE, Fransa’dan geçen yıl aralık ayında 14 milyar avro karşılığında 80 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.

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