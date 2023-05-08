Dolar
19.51
Euro
21.55
Altın
2,025.07
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,451.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
logo
Dünya

Fransa'da Macron'un anma programlarına katılacağı iki kentte gösteri yasağı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 8 Mayıs Zafer Günü'ndeki ziyaretleri nedeniyle başkent Paris ve Lyon kentinde gösteri yasağı getirildi.

Alaattin Doğru  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Fransa'da Macron'un anma programlarına katılacağı iki kentte gösteri yasağı

Ankara

Ülkede İkinci Dünya Savaşı'nın sonlandığı, Fransa'nın Almanya'ya karşı zaferini simgeleyen 8 Mayıs 1945 Zafer Günü kutlamaları yapılıyor.

Paris'te Zafer Takı'ndaki anma törenine katılacak Cumhurbaşkanı Macron, öğleden sonra Lyon'a geçerek İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline karşı Fransız direnişinin baş aktörlerinden Jean Moulin'ı anacak.

Paris ve Lyon valilikleri, Macron'un ziyaretleri öncesi bu iki kentte düzenlenecek bütün gösterilerin yasaklandığını duyurdu.

Öte yandan her yıl kutlamalarda Fransızların doldurduğu Şanzelize Caddesi'nin toplanma yasağı nedeniyle boş kalması dikkati çekti.

Ocaktan bu yana gösteriler düzenleniyor

Sendikaların iptali için yargıya taşıdığı emeklilik reformuna yönelik itiraz başvurusu, idari mahkemece reddedildi.

Fransa'da sendikalar, emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reformun iptali için ocaktan bu yana gösteriler düzenliyor.

Son dönemde Macron ve hükümet yöneticilerinin yaptıkları kamuya açık hemen her ziyaret, Fransızlar tarafından protesto ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasete, siyasetçiye dönük bir şiddetin herhangi bir şekilde mazur görülmesi söz konusu olamaz
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Togg'un T10X modelleri sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gelmeye devam ediyor
Adalet Bakanı Bozdağ: (Erzurum'daki gerginlik) Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış durumda
Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek

Benzer haberler

Fransa'da Macron'un anma programlarına katılacağı iki kentte gösteri yasağı

Fransa'da Macron'un anma programlarına katılacağı iki kentte gösteri yasağı

Fransa'da son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düştü

Fransız basketbolcu Sylla, resmi müsabakalara başörtüsüyle katılabilmek istiyor

Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı

Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı
İsrail'de hükümet karşıtı protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri sürüyor

İsrail'de hükümet karşıtı protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri sürüyor
Macron'un ziyaret edeceği lisenin çevresinde protesto yasaklandı

Macron'un ziyaret edeceği lisenin çevresinde protesto yasaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet