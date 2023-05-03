Dolar
19.47
Euro
21.50
Altın
2,025.30
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,485.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Anayasa Konseyinden emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret

Fransa'da Anayasa Konseyi parlamenterlerin "emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi" talebini reddetti.

Esra Taşkın  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Fransa'da Anayasa Konseyinden emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret

Paris

Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius'un başkanlığını yaptığı ve toplam 9 üyeden oluşan Anayasa Konseyi, emeklilik yaşının düşürülmesine ilişkin referandum talebini görüştü.

Konseyden yapılan açıklamada, parlamenterlerin sunduğu bu referandum talebinin anayasanın 11. maddesine göre "reform" teşkil etmediği gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Anayasanın 11. maddesine göre, cumhurbaşkanı ve belirli sayıda parlamenter Fransa'nın ekonomik veya sosyal politikasına ilişkin reform teklifi sunabiliyor.

Emeklilik reformu karşıtı 253 parlamenter, emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi talebiyle 13 Nisan'da Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Reforma karşı kitlesel gösteriler devam ediyor

Bu arada, sendikalar 6 Haziran'da emeklilik reformuna karşı 14. kitlesel gösterileri düzenleyecek.

Ulusal Meclis'te ise 8 Haziran'da emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı görüşülecek.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis protestoculara sert müdahale ederken, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez: Terör yuvaları yerle bir edildi, şimdi oralarda petrol buluyoruz
Kahramanmaraş'ta 5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem
Türkiye'nin uzay yolcusu Gezeravcı'nın ailesi, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teşekkürler Rize" paylaşımı
İZDENİZ AŞ'de toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşılamamasına, gemi düdükleriyle tepki

Benzer haberler

Fransa'da hürriyetler denetleyicisi göstericilerin haklarının ihlal edildiğini belirtti

Fransa'da hürriyetler denetleyicisi göstericilerin haklarının ihlal edildiğini belirtti

Fransa'da Anayasa Konseyinden emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret

Fransa'da emeklilik reformunun 2030'a kadar 17 milyar avro tasarruf sağlayacağı belirtildi

İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak

İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Fransa'da muhabirlerin polis şiddetine hedef olmasını kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Fransa'da muhabirlerin polis şiddetine hedef olmasını kınadı
Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı

Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet