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Dünya

Fransa’da kundaklanıldığından şüphelenilen cami hasar gördü

Fransa’nın Rennes kentindeki Maurepas Camisi, kundaklama sonucu çıktığı sanılan yangında hasar gördü.

Esra Taşkın   | 13.06.2022
Fransa’da kundaklanıldığından şüphelenilen cami hasar gördü

Paris

Yerel basındaki haberlere göre, pazar günü akşam saatlerinde caminin bahçesinde depo olarak kullanılan kulübelerde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu camide hasar oluştu.

​​​​​​​Rennes Savcılığı, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.


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