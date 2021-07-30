Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 85 orman yangınının 74'ünün kontrol altına alındığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.07.2021
26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana'da 2, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
ABD sağlık yetkilileri, Delta varyantı sebebiyle Kovid-19'la 'savaşın değiştiğini' söyledi

Benzer haberler

Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi, 33 kişi yurda yerleştirildi

Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi, 33 kişi yurda yerleştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birçok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'e taziye mesajı

26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı

26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı
Kızılcahamam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kızılcahamam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikilecek

Bakan Pakdemirli: Yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikilecek