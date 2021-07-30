Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi, 33 kişi yurda yerleştirildi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ayşe Yıldız   | 30.07.2021
Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi, 33 kişi yurda yerleştirildi

Antalya

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Bölgede yaklaşık 10 evin yandığı, alevlerin Balkaya Mahallesi'ni de tehdit ettiği bildirildi.

Ortakonuş Mahallesi sakinleri tahliye edildi, 33 kişi Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi Yurduna yerleştirildi.

Mahalledeki 100'ün üzerinde hayvanın da bölgeden alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
ABD sağlık yetkilileri, Delta varyantı sebebiyle Kovid-19'la 'savaşın değiştiğini' söyledi

Benzer haberler

Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi, 33 kişi yurda yerleştirildi

Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi, 33 kişi yurda yerleştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birçok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'e taziye mesajı

26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı

26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı
Kızılcahamam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kızılcahamam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikilecek

Bakan Pakdemirli: Yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikilecek