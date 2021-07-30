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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birçok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 28-30 Temmuz'da çıkan orman yangınlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin, "Tüm bu gayret ve çalışmalar sonuç vermiş, bir çok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Abdullah Yasin Güler   | 30.07.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birçok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınların tamamının söndürülmesi, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

"Gayretlerimiz ve dualarımız ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımızla." ifadelerini kullanan Oktay, şunları kaydetti:

"Beş bakanımız, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz sahada cansiparane çalışmaktadırlar. Cumhurbaşkanımız her bir detayı çok yakından takip etmektedir. Tüm bu gayret ve çalışmalar sonuç vermiş, birçok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır. Bu vesileyle, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim."

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