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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: (Filistin sorunu) Sahada tek taraflı adımlar sona ermeli

Alaattin Doğru   | 20.07.2022
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: (Filistin sorunu) Sahada tek taraflı adımlar sona ermeli

Ankara
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor"

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