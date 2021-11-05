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Dünya

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da vurduğu Filistinli çocuk hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriler sırasında gerçek mermiyle vurduğu 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Esat Fırat   | 05.11.2021
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da vurduğu Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Deyr El-Hatab beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerince vurulan 13 yaşındaki bir çocuğun “şehit” olduğu belirtildi.

Açıklamada, adı belirtilmeyen çocuğun ağır yaralı bir şekilde Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı vurgulandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinliler, öğleden sonra Nablus çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi çalışmalarını protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

Filistin Kızılayı'na bağlı Acil Durum İdaresi Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesi çevresinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ettiğini belirtmişti.

Cibril, İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiyle karnından vurulan 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğun Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktarmıştı.

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