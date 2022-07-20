Dolar
17.60
Euro
17.95
Altın
1,708.32
ETH/USDT
1,591.90
BTC/USDT
23,640.00
BIST 100
2,511.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, Rusya ile finansal işlemlerde ruble ve riyal kullanmaya başladı

İran, doların etkinliğinin azaltılması için Rusya ile arasındaki finansal işlemlerde Rus rublesi ve İran riyali kullanmaya başladı.

Ahmet Dursun   | 20.07.2022
İran, Rusya ile finansal işlemlerde ruble ve riyal kullanmaya başladı

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ruble ve riyal üzerinden ticaret dün itibarıyla başladı." dedi.

Salihabadi, İran'ın döviz piyasasında yerli para birimleriyle ticarete başlamasının Rusya ile ekonomik ilişkilerini daha da güçlendireceğini, İran pazarında dolar ve avro gibi diğer yabancı para birimlerinin rolünü azaltabileceğini belirterek, "Dün iki milyon rublelik işlemle iyi bir adım atıldı. İnşallah devam edecek, alınan tedbirlere göre bu işlemlerin hacmi artacak ve piyasa derinleşecek." diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı, "Farklı para birimlerinden oluşan çeşitli bir para birimi portföyüne sahip olmayı, dolar ve avro gibi para birimlerinin hacmini ve etkisini azaltmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir." demişti.

Putin de buna karşılık, ABD'nin doları baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığını kaydederek, İran ile Rusya'nın ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın yollarını tasarladığını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasının gerekçeli kararı açıklandı
Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedaviye alınan çocukların yakınları yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yılı paylaşımı
İzmir'deki operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalandı
Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Benzer haberler

İran, Rusya ile finansal işlemlerde ruble ve riyal kullanmaya başladı

İran, Rusya ile finansal işlemlerde ruble ve riyal kullanmaya başladı

Cephedeki Ukrayna topçu bataryalarının faaliyetlerini AA görüntüledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor

Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi: İran, Suriye krizine siyasi çözümü ve bu konuda her türlü inisiyatifi destekliyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi: İran, Suriye krizine siyasi çözümü ve bu konuda her türlü inisiyatifi destekliyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi