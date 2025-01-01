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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "bazı önemli konuları" 2025'te referanduma götürecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümet krizlerinin yaşandığı ülkesinde siyasi çıkmaza bir çözüm olarak 2025'te kritik konularda halkın görüşlerine başvuracağını duyurdu.

Şeyma Yiğit  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "bazı önemli konuları" 2025'te referanduma götürecek

Ankara

Macron, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı videolu mesajda, haziran ayında meclisi feshetme kararının ülkeye "selametten ziyade istikrarsızlık" getirdiğini kabul etti, bunun Fransızlara çözüm olmak yerine Mecliste daha fazla bölünme yarattığını belirtti.

Hazirandaki seçimlerin ardından Ulusal Meclis'teki nispi çoğunluğunu da yitiren Macron, son 1 yılda 4 başbakan değiştiren ülkesindeki siyasi açmaz karşısında referandum yolunu işaret etti.

Macron, "Ekonomimiz, demokrasimiz, güvenliğimiz, çocuklarımız için alacağımız kararlar var. 2025'te karar vermeye devam edeceğiz ve sizlerden bu önemli konuların bazılarında karar vermenizi isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara da değinen Macron, Avrupa'nın bu siyasi konjonktürde özellikle tarım ve ticaret alanında "naifliği" geride bırakması gerektiğini savundu.

Macron, bu çatışmaların kendilerine uzak olmadığını kaydederek, ulusal silahlanma için yatırımların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal Meclis'te hiçbir parti ya da ittifakın tek başına hükümet kurmak için yeterli sandalyeye sahip olmaması ve Meclisin 3 büyük siyasi bloğunun birbiriyle uzlaşmaya yanaşmaması, 2025 bütçesi dahil birçok konuda karar alınmasını zorlaştırırken Macron, bu tıkanıklığı halkın görüşüne başvurarak aşmaya çalışıyor.

Fransa'da haziran seçimlerinin üzerinden 3 ay geçmesinin ardından kurulan merkez sağcı azınlık Michel Barnier hükümeti, 3 ay gibi kısa süre görevde kaldıktan sonra muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü. Barnier hükümeti ile muhalefet arasında 2025 bütçesi konusunda uzlaşmazlık yaşanmıştı. Macron, 13 Aralık'ta merkez sağcı bir diğer isim François Bayrou'yu başbakan atamıştı.

Seçimin kazananı solcu bloktan ve Meclisin en büyük siyasi partisi aşırı sağcılardan hiçbir ismin yer almadığı, "seçimin kaybedeni" merkez sağcı bloktan oluşan yeni azınlık hükümetinin de uzun soluklu olmayacağı düşünülüyor.

Kamu borçlarından dolayı darda olan Fransa'da 2025 bütçesi yaşanan siyasi krizlerden dolayı henüz parlamentodan geçirilemezken, düşürülen hükümet olası "kapanmayı" önlemek için özel bütçe tasarısını parlamentoya sunmuştu.

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