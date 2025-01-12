Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,275.00
BTC/USDT
94,934.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten daha çekildi

Fransa ile Çad arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransız askerleri Çad'ın Abeche şehrindeki Abeche Askeri Üssü'nü de tahliye etti.

Ahmet Emin Dönmez  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Fransa, Çad'daki bir askeri üsten daha çekildi

Yaounde

Abeche Askeri Üssü'nde düzenlenen teslim törenine birçok Fransız ve Çadlı yetkili katıldı.

Abeche Valisi Bachar Ali Souleymane, törende yaptığı konuşmada, "Bu tarihi karar, Çad'ın savunma ve güvenlik güçlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir," dedi.

Törenin ardından, Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Abeche Askeri Üssü'nün Çad ordusuna devir teslim anlaşması taraflarca imzalandı.

​​​​​​​Üste bulunan 120 Fransız askerinden 90'ı ülkeyi terk ederken, kalan askerlerin de 31 Ocak'a kadar ülkeden ayrılması planlanıyor.

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı belirtilmişti.

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü, Çad ordusuna 26 Aralık'ta teslim edilmişti.

Başkent Encemine'deki Adji Kossei Üssü'nün de 31 Ocak'ta Çad ordusuna teslim edilmesiyle Fransa'nın Çad'daki askeri varlığının tamamen sona erdirilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narlı-Marmara feribot hattındaki bazı seferler iptal edildi
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 yılı hac protokolünü imzaladı
Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler yarın yapılamayacak

Benzer haberler

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten daha çekildi

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten daha çekildi

Afrika ülkelerinde askeri varlığı azalan Fransa, siyasi nüfuzunu da kaybediyor

Fransa'nın Strazburg kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu yaklaşık 30 kişi yaralandı

Fransız Dışişleri, "PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor musunuz?" sorusuna net yanıt vermekten kaçındı

Fransız Dışişleri, "PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor musunuz?" sorusuna net yanıt vermekten kaçındı
Fransa'nın kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
Araştırma: Fransa'da gençlerin ruh sağlığı Kovid-19 salgını dönemiyle daha da bozuldu

Araştırma: Fransa'da gençlerin ruh sağlığı Kovid-19 salgını dönemiyle daha da bozuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet