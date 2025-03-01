Fransa'da DİTİB derneğinde çıkan yangının kundaklama olduğu doğrulandı
Fransa'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Jargeau'daki derneğinde çıkan yangının kundaklama olduğu doğrulandı.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, Jargeau'daki DİTİB derneğinde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedildi.
Orleans Savcılığı, dernekte çıkan yangının kundaklama olduğunu doğruladı.
Orléans Cumhuriyet Savcısı Emmanuelle Bochenek-Puren, olay yerinden alınan numunelerin analizlerinin suç eylemi işlendiğini gösterdiğini söyledi.
Soruşturma, bundan sonra, "dinleri nedeniyle kişilere karşı tehlikeli bir yöntemle zarar gerçekleştirme" ve "nefrete ve ırkçılığa teşvik etme" suçlamaları altında yürütülecek.
Fransa'da DİTİB'in derneğine kundaklama
Başkent Paris'e yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Jargeau'daki DİTİB derneğinde 26 Şubat'ta yerel saatle 01.30 sıralarında yangın çıkmıştı.
Can kaybının olmadığı yangında, DİTİB derneğinin ibadethanesi yanmıştı.
DİTİB yetkilileri, yangınla ilgili kundaklama ihtimalinin araştırıldığını belirtmişti.
Yangın sonrası derneğe Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz ile DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş ziyarette bulunmuştu.
Geçen ay da derneğin ibadethanesine İslam karşıtı yazılar yazılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.