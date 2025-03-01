Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,187.60
BTC/USDT
85,004.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı Behaeddin Şerim ile telefon görüşmesi yaptı.

Sehernur Karsu  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlar görüşmede, Türkiye'nin Şam Havalimanı'nda yürüttüğü yenileme çalışmaları başta olmak üzere iki ülkenin ulaştırma alanındaki işbirliklerini kapsamlı olarak ele aldı.

Bakan Uraloğlu, Suriye'de hava ulaşımının güvenli ve etkin şekilde sağlanması için yapılan çalışmaları mevkidaşı Şerim'e aktardı. Şam Havalimanı'nda Türk teknik ekip tarafından gerçekleştirilen cihaz kurulumları, seyrüsefer ve güvenlik sistemlerinin modernizasyonu gibi konuları detaylıca ele alan iki bakan, Şam ve Halep havalimanlarının tüm uçuşları kabul edebilecek seviyeye eriştirilmesi konusunu istişare etti.

Uraloğlu ve Şerim ayrıca, ulaştırma projelerinde tecrübe paylaşımı, kapasite geliştirme ve işbirliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kara yolu taşımacılığının geliştirilmesi, demir yolu taşımacılığının en kısa sürede yeniden tesis edilmesi öncelikli konular arasında yer alırken, Türkiye'nin bu alanlarda sunabileceği katkılar ve teknik destek imkanları değerlendirildi.

Taraflar, ulaştırma alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi ve mevcut çalışmaların verimli şekilde yürütülmesi amacıyla iletişimin devamlılığının önemini vurgulayarak, ileriye dönük temasların sürdürülmesi yönünde olumlu görüş bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı
İzmir Körfezi'nde kıyıya yakın noktalarda yosun tabakası oluştu
Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Benzer haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Köprü ve otoyollarda hızlı geçiş sistemi yaygınlaştırılıyor

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 3,7 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Bakanlık olarak son 23 yılda yaklaşık 290 milyar dolar yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Bakanlık olarak son 23 yılda yaklaşık 290 milyar dolar yatırım yaptık
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı ünvanını aldı

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı ünvanını aldı
Türksat için dev veri merkezi kurulacak

Türksat için dev veri merkezi kurulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet