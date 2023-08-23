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Dünya

Franklin fırtınası, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde toprak kaymaları ve sellere yol açabilir

Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin üzerinde bulunduğu Hispaniola adasında karaya vuran Franklin tropikal fırtınasının, her iki ülkede ölümcül toprak kaymaları ve şiddetli sellere neden olabileceği bildirildi.

Melike Pala  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Franklin fırtınası, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde toprak kaymaları ve sellere yol açabilir

Ankara

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyine doğru saatte 17 kilometre hızla ilerleyen ve saatte en fazla 85 kilometreye hıza ulaşan Franklin tropikal fırtınasının, Bahahona şehri yakınlarında ülkenin güney kıyısı boyunca karaya vurduğunu açıkladı.

Hispaniola adasında karaya vuran tropikal fırtınanın Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de ölümcül toprak kaymaları ve şiddetli sellere neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, dün yaptığı açıklamada, vatandaşlara su, gıda ve ilaç stoklaması çağrısında bulundu.

Dominik Cumhuriyeti'nde ise okullar, devlet kurumlarını ve bazı havalimanların kapatıldığı bildirilirken, ülkenin 31 şehrinin en az 24'ünde fırtına nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'ndeki 40'tan fazla su kanalının hizmet dışı kaldığı bilgisi verildi.

Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin güney kıyılarının yanı sıra Dominik'in kuzey kıyılarının tamamı için tropikal fırtına uyarısı yapıldı.

Bahamalar hükümeti de Turks ve Caicos Adaları için tropikal fırtına uyarısı yayımladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, bu yılki kasırga sezonunun normalin üzerinde olacağı uyarısında bulunarak, 14 ile 21 arasında fırtına beklendiğini bildirmişti.

Beklenilen fırtınaların 6 ila 11'inin kasırgaya, 2 ila 5'inin ise büyük kasırgaya dönüşme ihtimali olduğu kaydedilmişti.

Sel baskınlarının rapor edildiği Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo ve çevresinde 31 aile tahliye edilmişti.

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