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Dünya

Florida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir

ABD'li meteoroloji uzmanları, Florida eyaletinin güneyindeki Manatee Körfezi'nde bulunan bir şamandıranın 24 Temmuz'da okyanus suyu sıcaklığını 38,38 derece (101.1 Fahrenheit) olarak ölçtüğünü ve bunun küresel bir rekor olabileceğini açıkladı.

Zeynep Katre Oran  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Florida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir

Ankara

ABC News'in haberine göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) uzmanlar, dünya genelinde görülen hava sıcaklıklarındaki artışın okyanus suyu sıcaklarını da yükselttiğini açıkladı.

Florida kıyılarında okyanus sıcaklığının mevsim normallerinin üstündeki artışla "eşi benzeri görülmemiş" sıcaklar kaydedildiğini aktaran uzmanlar, en son 24 Temmuz'da ölçülen 38,38 dereceyle yeni bir küresel rekor kırılmış olabileceğini kaydetti.

NOAA, Kuzey Atlantik bölgesindeki okyanus sularındaki sıcaklık dalgasının eylül ayı boyunca artacağını tahmin ederek, su sıcaklıklarındaki artışın yıl sonuna kadar sürme ihtimali olduğunu bildirdi.

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