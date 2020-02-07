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Dünya

Financial Times: Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'a çok kızdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye ülkenin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer verme kararı sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la tartıştığı iddia edildi.

Hasan Esen   | 07.02.2020
Financial Times: Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'a çok kızdı

Londra

Financial Times gazetesinin isimlerini vermediği Londra ve Washington'daki yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefonda görüştü. 

Huawei konusunda uyarıları dinlenmeyen Trump, tepkisini sert şekilde ifade etti. Görüşmenin "çok zor" geçtiği ve Trump'ın tonunun İngiliz yetkilileri şaşırttığı belirtildi.

Gazetenin ulaştığı İngiltere Başbakanlık Ofisi ise görüşmeye ilişkin daha önce yayınlanan basın açıklaması dışında ekleyecekleri bir şey olmadığını kaydetti.

Daha önce konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "Başbakan, piyasanın çeşitlendirilmesi ve az sayıda şirketin hakimiyetinin kırılması için benzer düşünen ülkelerin birlikte çalışmasının önemini vurguladı." ifadeleri kullanılmıştı.

Beyaz Saray da değerlendirme yapmadı.

ABD'nin Huawei baskısı

ABD, Çin devletinin bir uzantısı olmak ve Çin istihbaratının sırları çalmasına yardım etmekle suçladığı Huawei'nin güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor.

Huawei'nin mobil ağ ürünlerinin kullanılmasının ABD'nin istihbarat paylaşımını sınırlayabileceğini de belirten Washington, şirket ekipmanlarının kullanılmaması için ülkelere baskı yapıyor.

Geçen günlerde Çinli şirkete mobil ağlarda sınırlı bir rol verme kararı alan İngiltere ise, Huawei'yi liste dışı bırakmanın 5G'yi geciktireceğini ve maliyetin de kullancılar için artacağını savunuyor.

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