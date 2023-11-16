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İspanya’nın başkenti Madrid'de bir araya gelen öğrenciler, Filistin'e destek gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

FİLMED gönüllü sağlık çalışanlarını Gazze'ye çağırdı

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED), doktorlar olarak Gazze'ye gitmeye hazır olduklarını bildirerek, gönüllü sağlık çalışanlarını da davet etti.

Zeynep Rakipoğlu  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
FİLMED gönüllü sağlık çalışanlarını Gazze'ye çağırdı

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamada, İsrail işgal kuvvetlerinin Gazze'deki hastaneleri doğrudan hedef alması ve hizmet vermesine engel olmasının tüm sağlık sisteminin tamamen çökmesine neden olduğu ifade edildi.

İnsan hakları ve uluslararası kanunları tanımayan İsrail devletinin, 15 Kasım'da Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne baskın yaptığı, doktorları, sağlık çalışanlarını ve hastaneye sığınan sivilleri tutukladığı, bazılarını şehit ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail, yaralılara sağlık hizmetleri sunulması engelleyerek ölümlerine sebep olmuştur. Gazze dünyanın gözü önünde yok edilirken, bu caniliği sadece kınamak veya lanetlemek yetmez. Uluslararası camia ve insan hakları kuruluşları derhal bu vahşeti durdurmak için çalışmalıdır. Biz Filistinli doktorlar olarak Gazze'ye gitmeye hazırız, gönüllü sağlık çalışanlarını da Gazze'ye gitmeye davet ediyoruz. İsrail tüm dünyadan güçlü değildir. Vicdanlı olan herkes organize bir şekilde görevini yapmalı, Refah Sınır Kapısı açılmalıdır. İsrail'in bu zulme son vermesi, uluslararası insan desteğinin Gazze'ye girmesiyle mümkündür."


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