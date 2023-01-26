Filistinli inşaat mühendisi İsrail’in kendilerine attığı gaz bombalarını aksesuarlara dönüştürüyor
Filistinli 56 yaşındaki Ekrem el-Vara, İsrail ordusu tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı kullanılan silahların atıklarını hediyelik eşyalara dönüştürüyor.
Ramallah
İnşaat mühendisi Vara, İsrail askerlerinin sık sık baskınlar düzenlediği veya gösterilere müdahale ettiği Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kenti yakınlarında yer alan Ayide Mülteci Kampı'nda yaşıyor.
Evinin altında küçük bir atölyesi olan Vara, İsrail askerlerinin kamp sakinlerine karşı kullandığı silahların atıklarını adeta geri dönüşüme tabi tutuyor.
Dünyadaki herkes gibi Filistinlilerin de özgürce, barış içinde yaşamak istediğine dikkati çeken Vara, kendilerine karşı kullanılan mühimmatları hediyelik süs eşyalarına dönüştürerek Filistin halkının "barış" mesajını dünyaya vermek istediğini dile getirdi.
Kendisinin de işgal altındaki Kudüs kentinden gelen bir mülteci olduğunu belirten Vara, diğer Filistinliler gibi bir gün geldiği yere dönmenin hayaliyle yaşıyor.
Gaz bombalarının boş kovanlarını 2014'ten beri aksesuarlara dönüştürüyor
Vara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin barışçıl gösterilerini dağıtmak için gaz bombasının yanı sıra gerçek mermi kullandığını hatırlattı.
"Bizler Filistin topraklarında özellikle Ayide Mülteci Kampı'nda her gün İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombası yağmuruna tutuluyoruz." diyen Vara, İsrail'in Filistinlilere karşı kullandığı söz konusu silahların atıklarını dönüştürmeye 2014 yılında başladığını söyledi.
İsrail ordusu tarafından kullanılan çeşitli silah atıklarından ürünler çıkardığını dile getiren Vara, "2014'te Filistin topraklarında işgalci İsrail güçleri ile şiddetli olaylar yaşandı. O dönem Ayide Mülteci Kampı olaylardan en çok etkilenen bölgeler arasındaydı. Her gün yüzlerce göz yaşartıcı gaz bombasıyla hedef alınıyorduk." dedi.
Kamp, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve İsrail'e ait bir askeri noktaya yakınlığı nedeniyle kritik önem taşıyor.
Ürünler Filistin'in ulusal simgelerini taşıyor
Göz yaşartıcı gaz bombalarına ait boş kovanları aksesuar olarak değerlendirme düşüncesinin, İsrail ordusunun yoğun saldırılarının ardından ortaya çıktığını anlatan Filistinli, işlediği silah atıklarını hem sokaklardan topladığını hem hurdacılardan satın aldığını söyledi.
Topladığı atıkları kullanıma elverişli hale gelecek şekilde bazı aşamalardan geçirdiğini belirten Vara, göz yaşartıcı gaz bombalarını adeta bir sanat eserine dönüştürdüğünü aktardı.
Vara, ev aksesuarlarının yanı sıra kadınlar için takılar da ürettiğini dile getirerek, ürünlerin çoğunda ulusal simgeler kullandığını kaydetti.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Ayide Mülteci Kampı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri. Bölgeye 1948 yılında zorla göç ettirilen Filistinlilerin geri dönme haklarına dikkati çekmek için 2008 yılında dev bir anahtar simgesi konuldu.
Vara ve çocukları Ayide Mülteci Kampı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hem kampı hem İsrail işgali altında yaşayan Filistinlilerin çektiği sıkıntıları anlatmaya çalışıyor.
Küçük dükkanında sergilediği ürünlerin yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Vara, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öldürücü bir nesneyi insanlara yardım eden, barış ve sevgi taşıyan bir ürüne dönüştürmeyi başardım. Turistler de bu aksesuarların göz yaşartıcı gaz bombasından üretildiğini öğrendiklerinde çok şaşırıyorlar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.