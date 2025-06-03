Dolar
39.15
Euro
44.65
Altın
3,359.41
ETH/USDT
2,606.90
BTC/USDT
105,217.00
BIST 100
9,267.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Dünya Gıda Güvenirliği Etkinliği”nde konuşuyor
logo
Dünya

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya, polis korumasında baskın gerçekleştirdi.

Muhammed Emin Canik  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, fanatik Yahudiler, Müslümanlara karşı bir provokasyona daha imza attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı tutumlar sergileyen İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirdi.

Baskınla eş zamanlı olarak İsrail polisi de Müslümanların Aksa'ya girişine katı önlemler uyguladı ve Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki askeri varlıklarını arttırdı.

Yerleşimcilerin saldırılarıyla birlikte, İsrail işgal güçleri ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişine katı önlemler uyguluyor ve kapılarındaki askeri varlıklarını yoğunlaştırıyor.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım 20. ayı geride bırakırken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıktan dile getiriyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" söylemişti.

Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot da Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullanmıştı.

Ürdün, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor

Ürdün, 26 Ekim 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması kapsamında Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Aynı anlaşmanın 9. maddesinde, "İsrail'in Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki kutsal mekanlardaki mevcut durumuna saygı duyması" öngörülüyor.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor ancak söz konusu gruplar, sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskın düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
Boğulmalara karşı zamanla yarışan sağlık ekipleri tatbikatlarla zinde kalıyor
Diyanet İşleri Başkanlığından hacılar için "Adım Adım Hac İbadeti" infografiği
Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu

Benzer haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistinliler, İsrail-ABD güdümündeki insani yardım merkezlerinde yaşadıkları dehşeti anlattı

Gazze Şeridi, bu sene de bayrama "İsrail soykırımı" altında giriyor

2024, çatışma altındaki çocuklar için tarihin "en kötü yıllarından biri"

2024, çatışma altındaki çocuklar için tarihin "en kötü yıllarından biri"
İsrail'in Gazze'de yardım almak isteyen Filistinlilere yönelik saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de yardım almak isteyen Filistinlilere yönelik saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti
Cambridge öğrencileri, İsrail'le ilişkilerin kesilmesi talebiyle çadırlar kurarak eylem başlattı

Cambridge öğrencileri, İsrail'le ilişkilerin kesilmesi talebiyle çadırlar kurarak eylem başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet