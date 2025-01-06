Dolar
35.32
Euro
36.69
Altın
2,636.95
ETH/USDT
3,669.30
BTC/USDT
101,805.00
BIST 100
10,085.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da "Mehmet Akif İnan Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli bakanın konvoyuna saldırarak aracına el koydu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Mahalli İdareler Bakanı Sami Hiccavi'nin konvoyuna saldırdı ve aracına el koydu.

Qais Omar Darwesh Omar, Esat Fırat  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli bakanın konvoyuna saldırarak aracına el koydu

El Halil

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu üniforması giymiş olan Yahudi yerleşimciler, Mahalli İdareler Bakanı Sami Hiccavi'nin El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesine yaptığı ziyareti sırasında konvoyunun yolunu kesti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Bakan Hiccavi ve beraberindeki heyetin araçlarına el koyduğu belirtilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.

⁠Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden "Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırı" çağrısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin ölmesinin ardından Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden sosyal medya üzerinden "Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik intikam ve saldırı" çağrıları yapıldı.

Bunun üzerine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde bir Filistin okuluna düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli öğrenci yaralandı.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nin Nablus, Kalkiliya, Tulkerim ve Selfit şehirleri çevresindeki birçok yolu kapattı, Filistinlilerin araçlarına taşlı saldırıda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah İsraillileri taşıyan bir otobüs ile araçlara ateş açılması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
AB Türkiye Delegasyonu, ETIAS uygulamasından Türkiye'nin etkilenmeyeceğini bildirdi
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyiz, risk görürsek gerekli adımları atarız

Benzer haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli bakanın konvoyuna saldırarak aracına el koydu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli bakanın konvoyuna saldırarak aracına el koydu

Golan Tepeleri'ndeki Suriyeliler, İsrail işgalinin sona ermesini ve barışın sağlanmasını istiyor

Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları Suriye'ye neden gitti?

Türkiye'deki STK'lerden İsrail'in saldırdığı Gazze'ye kesintisiz yardım seferberliği

Türkiye'deki STK'lerden İsrail'in saldırdığı Gazze'ye kesintisiz yardım seferberliği
Kanada'da İsrail'in gözaltına aldığı doktorun serbest bırakılması talebiyle protesto düzenlendi

Kanada'da İsrail'in gözaltına aldığı doktorun serbest bırakılması talebiyle protesto düzenlendi
İsrail ordusu, esir takası müzakereleri sürerken Gazze Şeridi'nde katliamlarını artırdı

İsrail ordusu, esir takası müzakereleri sürerken Gazze Şeridi'nde katliamlarını artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet