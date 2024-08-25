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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Sağlık Bakanlığından çocuk felci aşılarının Gazze'ye girişi için İsrail'e baskı yapılması çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuk felci aşılarının ellerine ulaştığını belirterek, bu aşıların Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Gülşen Topçu  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Filistin Sağlık Bakanlığından çocuk felci aşılarının Gazze'ye girişi için İsrail'e baskı yapılması çağrısı

İstanbul

Bakanlığın yazılı açıklamasında, nOPV türü çocuk felci aşılarının temin edildiği, aşıların Gazze'ye sokulması için koordinasyonun sürdüğü ifade edildi.

Aşıların korunması için soğuk zincir ekipmanlarının da getirildiği ve bunların Gazze'de aşılama için belirlenen merkezlere dağıtılacağı aktarıldı.

Uluslararası kurumlardan, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve aşıların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapması istendi.

Gazze'de ilk çocuk felci vakası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor." açıklamasında bulunmuştu.

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