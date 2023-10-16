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İsrail ordusunun, Sderot kentinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar görülüyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin İçişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde halkın temiz su bulamadığını duyurdu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgede içme suyu konusunda ciddi bir kriz yaşandığı, bu nedenle halkın, güvenli olmayan suları kullandığı belirtildi.

Mohammed Majed, Safiye Karabacak  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Filistin İçişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde halkın temiz su bulamadığını duyurdu

Gazze

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

"Devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde içme suyu konusunda çok ciddi bir kriz yaşanıyor. İşgalci güçlerinin 10 gündür Gazze Şeridi'ndeki hiçbir kente bir litre dahi içme suyu pompalamaması, halkı güvenli olmayan suya başvurmak zorunda bıraktı" denilen açıklamada, vatandaşların hayatını tehdit eden ciddi bir sağlık krizi konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler, 14 Ekim'de Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu bildirmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

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