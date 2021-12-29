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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geldiği bildirildi.

Mahmut Geldi   | 29.12.2021
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

Kudüs

İsrail Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gantz'ın bu gece Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Roş Haayin kentindeki evinde misafir ettiği belirtildi.

Görüşmede hem güvenlik hem de sivil alanlarda çeşitli konuların ele alındığı aktarılan açıklamada, "Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. İsrail Savunma Bakanı, Filistin Devlet Başkanı'na güven inşa eden icraatlarını sürdürmeye istekli olduklarını iletti." ifadelerine yer verildi.

İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin eş-Şeyh de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Abbas'ın Gantz ile bir araya geldiğini aktardı.

Uluslararası toplumun kararları doğrultusunda siyasi bir ufuk açılması olanaklarının ele alındığına dikkati çeken Şeyh, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki uygulamaları sebebiyle yaşanan gerginlikler başta olmak üzere güvenlik, ekonomik ve insani konuların konuşulduğunu ifade etti.

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