Dolar
14.85
Euro
16.26
Altın
1,938.79
ETH/USDT
3,333.00
BTC/USDT
47,177.00
BIST 100
2,183.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 5 yıl aradan sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine geldi.

Mehmet Nuri Uçar, Qais Omar Darwesh Omar   | 28.03.2022
Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta Fotoğraf: Issam Rimawi - Anadolu Ajansı

Ramallah

Kral Abdullah Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer Filistinli yetkililer tarafından karşılandı.

Ramallah ziyaretinde Kral Abdullah'a Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de eşlik ediyor.

Abdullah ve Abbas, "bölgedeki gelişmeleri ve Filistin topraklarındaki mevcut koşulları" ele alacak.

Ürdün Kralı 2. Abdullah son olarak 2017'de Filistin topraklarını ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi
İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Uzmanlara göre Ürdün, Filistin dosyasındaki rolünü kaybetmek istemiyor

Uzmanlara göre Ürdün, Filistin dosyasındaki rolünü kaybetmek istemiyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta

Fetih Hareketi: Batı Şeria'da yerel seçimleri açık farkla kazandık

BM, Filistin'deki İsrail yerleşimlerinin 2014'ten bu yana yüzde 23 arttığını açıkladı

BM, Filistin'deki İsrail yerleşimlerinin 2014'ten bu yana yüzde 23 arttığını açıkladı
BM'ye 'İsrail'e yaptırım' çağrısı

BM'ye 'İsrail'e yaptırım' çağrısı
BM: Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 670 bin İsrailli yaşıyor

BM: Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 670 bin İsrailli yaşıyor