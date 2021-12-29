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Dünya

ABD Viyana'da devam eden İran ile nükleer müzakereler konusunda temkinli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Viyana'da devam eden İran’la nükleer görüşmelerin son turunda bazı ilerlemeler olduğunu, ancak esaslı bir yorum yapmak için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 29.12.2021
ABD Viyana'da devam eden İran ile nükleer müzakereler konusunda temkinli

Washington

Price, telekonferans üzerinden düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran’la devam eden nükleer görüşmelerin 8. turunda ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, bazı ilerlemeler olduğunu kaydederek, "Ancak bu görüşmelerin ne kadar sağlam olduğunu söylemek için henüz erken." yanıtını verdi.

ABD’li sözcünün, Viyana’daki görüşmelerin nereye evrileceği ve Tahran’ın yaklaşımı konusunda temkinli bir dil kullanması dikkat çekti.

İran'ın son dönemde nükleer programına hız vermesini eleştiren Price, İran'ın görüşmelerin son turuna ne kadar yapıcı bir yaklaşımla geldiğini söylemek için çok erken olduğu görüşünü paylaştı.

İran'ın 2015'teki nükleer anlaşma şartlarına uyduğunu görmek istediklerini belirten Price, tüm taraflardan yapıcı bir tavır beklediklerini sözlerine ekledi.

İran medyası Tahran'ın bazı taleplerinin kabul edildiğini iddia etmişti

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı "Nournews", bugün yayımladığı haberde, Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde, İran'ın anlaşmaya varılması halinde yaptırımların kaldırılacağına dair garanti ve doğrulama taleplerinin ABD ve nükleer anlaşmanın taraflarınca kabul edildiğini öne sürmüştü.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini talep ederken, Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve ABD yaptırımlarının gerçekten kaldırıldığını doğrulamak istiyor.

Taraflar şu anda 8 tur halinde yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor.

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