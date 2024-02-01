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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılması planına izin vermeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'dan ayrılması veya bir parçasının koparılması şeklindeki plana izin vermeyeceklerini söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılması planına izin vermeyeceğiz

Ramallah

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'taki Başkanlık Merkezi'nde Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Abbas, Gazze'ye ilişkin son gelişmeler ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basına sızan planına dair açıklamalar yaptı.

"Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılması planına izin vermeyeceğiz" diyen Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyonumuz açık, taleplerimiz ise derhal ateşkes, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini hızlandırmak ve fedakarlıklar ne olursa olsun, herhangi bir Filistinlinin topraklarından çıkarılmasının önlenmesidir. 1948'de Filistin halkının başına gelen Nekbe'nin tekrarına izin vermeyeceğiz. Hala bugüne dek onun büyük etkilerinin sıkıntısını çekiyoruz."

Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırılar, yıkım ve öldürme siyasetinin durmasının zorunlu olduğuna işaret eden Abbas, İsrail işgal güçleri tarafından uygulanan Apartheid sistemi ve etnik temizlik siyasetinin durması gerektiğini vurguladı.

Abbas, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin topraklarının bütünlüğüne vurgu yaparak, buraların sorumluluğunun Filistin devletinde olduğunu ve yönetimin Gazze'deki evlatlarına yüz çevirmeyeceğinin altını çizdi.

Bir lokma ekmeği ve maaşları Batı Şeria ve Gazze'dekilerle paylaşacaklarını dile getiren Abbas, "İşgalcilerin Gazze'yi diğer Filistin topraklarından ayırma veya herhangi bir bölümünü koparma planlarına izin vermeyeceğiz." dedi.

Abbas, Arap ülkeleri ve diğer batı ülkeleriyle saldırganlığın durması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, Gazze halkının işgal güçleri tarafından yıkılan yurtlarına yeniden dönmeleri için gerekli olan tüm yardım ve desteklerin verileceğini kaydetti.

İsrail tarafından kesintiye uğratılan vergi gelirlerine ilişkin Abbas, "Verilmesi gereken gelirlere el konulması özellikle Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı sırtımızdaki yükü yerine getirmekten bizi alıkoyamayacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun basına sızdığı belirtilen savaş sonrası Gazze planı

İsrail basınına göre, Başbakan Netanyahu'nun bir grup işadamıyla hazırladığı plan, sırasıyla geçiş süreci için Gazze'de bir askeri yönetimin oluşturulması, Fetih ve Hamas'ın yer almadığı yeni Filistin yönetiminin kurulması, aynı yönetimin Batı Şeria'yı da yönetmesi ve son olarak ordusu olmayan silahsız bir Filistin Devletinin kurulmasını içeriyor.

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