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Dünya, Koronavirüs

Filistin’de koronavirüs kısıtlamalarına gevşetme kararı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Batı Şeria’da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesi için talimat verdi.

Esat Fırat   | 20.04.2020
Filistin’de koronavirüs kısıtlamalarına gevşetme kararı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesi için talimat verdi.

Abbas, Filistin hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısına başkanlık etti.

Hükümete alınan kısıtlamaların gevşetilme talimatı verdiğini belirten Abbas, ayrıca Kudüs ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler için de "gerekenin yapılması için" emir verdiğini kaydetti.

Abbas, gevşetme kararının nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Başbakan Muhammed Iştiyye'nin ayrıntıları açıklamak üzere basın toplantısı yapması bekleniyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 449'a ulaştı.

Bakanlık, virüs tespit edilen kişilerden 120'sinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, 15'inin Gazze'de, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu bildirmişti.

Batı Şeria'daki ilhak konusu

İsrail’in Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerini ilhak etme planlarına ilişkin olarak da Abbas, “Topraklarımızın herhangi bir kısmının ilhak edilmesi konusunda hem İsrail hem de Amerikan hükümetlerini uyardık.” ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti yetkilileri geçen ay boyunca yaptıkları açıklamalarda, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeyi planladıklarını belirtmişlerdi.

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