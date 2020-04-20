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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 454 ölüm

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 20.04.2020
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 454 ölüm

Roma
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