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Dünya

Filistin, ABD Başkanı Biden'ın "iki devletli çözüm" ifadesinden memnun

Filistin yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İki devletli çözüm"ün doğru bir süreç olduğuna ilişkin açıklamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mohammed Ghifari, Hamdi Yıldız  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Filistin, ABD Başkanı Biden'ın "iki devletli çözüm" ifadesinden memnun

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın CNN televizyonuna verdiği röportaja ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

"ABD Başkanı, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetine benzeri görülmemiş bir tokat atmıştır" ifadeleri yer alan açıklamada, Biden'ın "Batı Şeria'da yaşanan krizin büyümesindeki temel sebebin İsrail tarihindeki en çok aşırılık yanlısı hükümetin Netanyahu hükümeti olduğunu" dile getirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca "Filistin-İsrail çekişmesinin çözümünde ilerlemek için doğru süreç, iki devletli çözümdür" ifadelerinden duyulan memnuniyet kaydedildi.

Biden'ın Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi politikalarına karşı olduğunu belirttiği ve "onların orada olmamaları gerekiyor" dediğinin altı çizilen açıklamada, ABD Başkanı'nın röportajındaki sözlerinin "doğru yönde bir adım" olduğu ve kendisinden sözlerini tutum ve eylemlere tercüme etmesi istendi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı'ndan İsrail hükümetini çözüme yönelik uzlaşmacı bir siyasi sürece girmeye zorlaması talebinde bulundu.

Bakanlık açıklamasında, "Biden yönetiminin Filistin davasına yönelik ilan ettiği taahhütlerini yerine getirmesini ve uluslararası forumlarda Filistin Devleti'nin hukuki yaklaşımlarını desteklemesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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