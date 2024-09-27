Dolar
34.16
Euro
38.22
Altın
2,664.25
ETH/USDT
2,672.00
BTC/USDT
66,096.00
BIST 100
9,725.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan Boeing'e yeni "acil güvenlik tavsiyeleri"

Murat Karadağ  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan Boeing'e yeni "acil güvenlik tavsiyeleri"

Ankara

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), "Boeing 737 sınıfı" bazı uçaklar için yayımladığı "acil güvenlik tavsiyeleri" kapsamında Max serisi de dahil kritik uçuş kontrol sistemlerindeki sıkışma sorunlarında uygulamaların gözden geçirilmesi uyarısında bulundu.

NTSB'den yapılan açıklamada, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Boeing'e yollanan raporda bazı "737 Max" ve "NG" uçaklarındaki kontrol sistemlerinin olası arıza durumlarında acil güvenlik tavsiyelerinin sunulduğu bildirildi.

Boeing'in 737 uçuş kılavuzunda kontrol dümeninde sıkışma olması halinde pilotlara "maksimum güç kullanarak" sıkışıklığı gidermeleri talimatının verildiğine işaret edilen açıklamada, "NTSB, iniş veya kalkış sırasında uygulanan bu miktardaki kuvvetin, dümen pedallarına büyük bir baskı uyguladığı ve istemeden kontrol kaybına veya pistten sapmaya neden olabileceği endişesini dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Boeing'den kontrol sistemlerindeki sıkışma sorununa farklı alternatif bulunarak pilotların bu yönde ikaz edilmesi ve eğitilmesinin gerektiği konusunda uyarı yapıldığı kaydedildi.

NTSB'nin "acil güvenlik tavsiyeleri"ne ilişkin açıklama yapan FAA da durumu yakından takip ettiğini belirterek, "NTSB'nin geçici tavsiyelerine dayanarak bir inceleme kurulu oluşturup sonraki adımları belirleyeceğini" duyurdu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde 6 Şubat'ta "Boeing 737-8 Max" tipi uçakta iniş sırasında kontrol aksamlarından birindeki sıkışma sebebiyle NTSB tarafından başlatılan soruşturma üzerine hazırlanan raporda, benzer uçaklardan teste tabi tutulan kontrol sistemlerine ait aktüatörlerin (bir sistemi kontrol ve hareket ettiren elemanlar) soğuk ve nemli ortamlardaki işlevselliğinde "önemli ölçüde düşüş" tespit edildiği açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Anayasa'nın ilk 4 maddesi) Bunu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz zaman kaybı
Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu
Oyuncu Tuncel Kurtiz vefatının 11. yılında Balıkesir'deki kabri başında anıldı
Prof. Dr. Naci Görür Kütahya'nın depremselliğini anlattı
İTÜ akademik yılı açılış töreni, Aziz Sancar'ın dersiyle gerçekleştirildi

Benzer haberler

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan Boeing'e yeni "acil güvenlik tavsiyeleri"

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan Boeing'e yeni "acil güvenlik tavsiyeleri"

ABD'de Katolik Kilisesi'nden cinsel taciz mağdurlarına 323 milyon dolar tazminat

ABD'de Helene Kasırgası 4 kategorisiyle karaya vurdu, 3 kişi öldü

ABD'de Trump'a suikast girişiminde bulunan Routh istihbarat yetkililerinin gözünden kaçmış

ABD'de Trump'a suikast girişiminde bulunan Routh istihbarat yetkililerinin gözünden kaçmış
ABD ile İsrail arasındaki "21 günlük İsrail-Lübnan ateşkesi" anlaşmazlığı sürüyor

ABD ile İsrail arasındaki "21 günlük İsrail-Lübnan ateşkesi" anlaşmazlığı sürüyor
Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Biden: "Bu savaşta Rusya galip gelemeyecek"

Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Biden: "Bu savaşta Rusya galip gelemeyecek"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet